ドゥアイズは加藤（レースは三浦）を背にCWコースでしっかり追われ、6F81秒9〜1F11秒3を刻んだ。庄野師は「長めから折り合いもついて、最後はしっかり脚を伸ばしていた。帰厩後は体や動きが緩く映ったが、輸送を含めてこの追い切りでちょうど良くなる」と順調をアピール。ここ2戦はダートに挑戦し連続12着に敗れた。「（2戦続けて）出遅れたし、ダート適性もどうか…。東京マイルは上手に走れているし、落ち着きが出てきた今な