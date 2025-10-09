ラヴァンダは田中健（レースは岩田望）を背に坂路単走で馬なりのままラスト1F12秒0の切れ味を発揮。中村師は「単走なので時計は出していないけど、動きは良かった」と納得の表情を浮かべる。休養明け初戦の前走・仲秋Sは好位からしぶとく伸びて差し切った。「体形がマイル寄りになっているけど、千八は大丈夫。東京は一番合うコースだと思うのでタイトルを獲りたいね」と力を込めた。