3日間で3重賞が開催される今週。日曜東京メインの牝馬限定G2「第1回アイルランドトロフィー」は8日、東西トレセンで最終追い切りが行われた。美浦ではボンドガールが気合満点。昨年の秋華賞など重賞2着6回の“最強の1勝馬”が、悲願の初タイトル＆初代女王に向けて青写真通りの動きを見せた。土曜東京メインの2歳G3「第11回サウジアラビアロイヤルC」では、阪神新馬戦Vのチュウワカーネギーが凱旋門賞帰りの北村友一（39）を背に