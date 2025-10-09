CSファーストS第1戦に先発予定の巨人・山崎は川崎市のジャイアンツ球場でキャッチボールやダッシュなどで汗を流した。最後の実戦は2回無失点だった1日の中日戦。戸郷、田中将ら先発陣がフェニックス・リーグで登板する中、実戦を挟まずに準備を進め「時間ももらったし、日に日に良くなっている」と不安はない。「勢いをつけられるように先陣を切っていきたい」と意気込んだ。