北海道・室蘭警察署は２０２５年１０月８日、窃盗の疑いで登別市に住む会社員の男（５６）を逮捕したと発表しました。男は２０２５年９月２３日、登別市緑町４丁目にある会社の作業場で、銅線約２１キログラムと銅管パイプ約５キロ（時価合計約１万６６３０円相当）を盗んだ疑いが持たれています。９月２３日、被害にあった会社から警察に通報があり、事件が発覚。警察によりますと、捜査で金属の買い取り業者に被害品が売却されて