◇練習試合DeNA4−9日本通運（2025年10月8日横浜）CSから中継ぎ配置転換のDeNA・バウアーは4回に2番手で登板し、1回41球を投げて5安打2四死球5失点の炎上だった。救援登板はインディアンス（現ガーディアンズ）在籍の18年以来7年ぶり。三浦監督は「良くなかった。打たれすぎたかな」と首をかしげつつ、「今日の内容を見て心配じゃないことはないけど、まだ日にちもある。変わらずリリーフで待機してもらう」と明言した。