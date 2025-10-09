巨人から戦力外通告を受けた今村がジャイアンツ球場で練習した。今季は1軍登板がなかった一方、2軍では41試合で防御率1・91を残し「まだやれる自信はある。1軍で一回も投げられなかったので、今やめたら悔いが残る」と現役続行の意志は強い。トライアウトを受けずにオファーを待つ予定で「NPBでやりたい」と熱望した。