女優の瀧本美織（33）が8日、都内でジュエリーブランド「TASAKI」のフレグランスコレクション発表会に出席した。瀧本は総額約1500万円のジュエリーを身に着け、新発売となるフレグランスの香りを漂わせて華やかに登場。役ごとに異なる香りのイメージを持ち、現場ごとに香りを使い分けるほどのフレグランス好きで「香りは自分にとって今日の自分の背中をもう一押ししてくれる力強い味方」とアピールした。堀田茜（32）らも出席