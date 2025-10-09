西武は8日、今季から加入したエマニュエル・ラミレス投手（31）と来季契約を結んだと発表した。救援で27試合に登板し、1勝0敗7ホールド、防御率1.01。球団を通じて「このオフは体を鍛え、より多くチームの勝利に貢献できるよう取り組みます」と意気込んだ。右脇故障で一時離脱はあったが、23試合連続無失点を記録。広池浩司球団本部長は「奪三振能力の高い投手。来季も欠かせないと判断した」と説明した。