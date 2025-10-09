俳優の磯村勇斗（33）が8日、東京・大井競馬場でミニトークショーを行った。この日行われた第27回ジャパンダートクラシック（Jpn1）のスペシャルゲストとして来場。年間イメージキャラクターの池田エライザ（29）と共演している東京シティ競馬（TCK）の新CMについては「女優さんとしても好きで、マルチで多才な方という印象を持っていたので共演を楽しみにしていました」と語った。最後に「僕も一生懸命応援しますので、皆さ