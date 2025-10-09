カナテープは朝一番、Wコースに姿を見せた。単走馬なりで6F83秒4〜1F11秒8。ノビノビとしたフットワークで好調をアピールした。堀師は「相変わらずカイ食いは細いが、体を維持しつつ順調に攻めてくることができた。年をとって心身がまとまってきて、競馬を覚えて確実にしまいに脚を使えるようになった」と手応えを得る。前走の関屋記念をレコードでV。重賞連勝が懸かる一戦へ「当日、落ち着いて臨めるように調整していきたい」