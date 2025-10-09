キャットファイトはWコース単走で強めに追われ6F85秒3。直線で促されると鋭く加速し、ラスト1F11秒1をマークした。上原博師が「結構動く馬だから、やり過ぎないようにテンを抑えた。久々だけど動き自体はいい感じ」とうなずく好内容。昨年の京成杯AH後に背腰の疲れが見えた影響で実戦から1年以上離れたが、焦らず調整したことが奏功した。「体が立派になって全体的にしっかりした。レースではムキになって走っていたのでムラが