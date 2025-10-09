気象台は、午前5時31分に、洪水警報を八丈町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・八丈町に発表 9日05:31時点【特別警報（暴風、波浪）】伊豆諸島南部、新島に特別警報を発表しています。暴風や高波に最大級の警戒をしてください。【警報（発表中）と予報値】■三宅村□暴風特別警報9日昼前にかけて警戒風向北東最大風速30m/s□波浪特別警報9日夜遅くにかけて警戒ピーク時間9日朝予想最大