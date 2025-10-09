チラシを手にアピールする金井さん（左から２人目）と水野さん（左端）＝２日、未来わかまつ前相模原市内の障害者施設や小学校、病院駐車場で１０〜１１月、参加者らが自由に絵を描く催し「あおぞらアート」が初めて開かれる。市内の施設などが加入している市障害者地域作業所等連絡協議会の主催で、言葉や立場を超えて共に楽しめるアートの力を借り、障害者や施設の存在を地域住民らに知ってもらいたい考えだ。会場は▽通所施