声優の北原沙弥香が、9日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）45号に登場。浴衣や水着の夏らしいグラビアを披露する。【別カット】『CAL＆RES』杏仁みる、来夢ねおも姉妹のようなグラビアで登場（ほか6枚）「アイドルマスター」シリーズをはじめとした超人気作品で活躍中の声優・北原が人生2度目の水着グラビアに挑戦。南の島から“さぁや”とのドキドキな夏の思い出をたっぷりお届け。デジタル限定のオリジナルショットも