ロッテ・サブロー新監督（４９）が８日、ＺＯＺＯで就任会見に臨んだ。複数年契約で背番号は８６。史上初めてとなる日本人でのカタカナ登録名の指揮官は、最下位からの立て直しを図るべく今秋、来春に向けて「昭和のキャンプになる」と厳しさを前面に打ち出すことを予告。早速練習の指揮も執るなど、積極的に動いた。久しぶりのコールに新監督の表情が緩んだ。「千葉ロッテマリーンズ、新監督、サブロ〜〜〜〜〜〜〜」。会見の