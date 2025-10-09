国内女子プロゴルフツアーのスタンレーレディスホンダは１０日から３日間、静岡・東名ＣＣ（６４３５ヤード、パー７２）で行われる。２１年大会覇者で、米女子ツアーを主戦場としている渋野日向子（２６）は８日、７か月ぶり国内ツアー参戦に備えて練習ラウンドを行い、浮上のきっかけにすることを掲げた。富士山の麓（ふもと）で、渋野がビッグスマイルを見せた。この日は同学年の木下彩らと練習し「いい意味で幼稚な心に戻れ