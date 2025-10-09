2戦連続セーブ後に意外な事実を吐露米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦に登板。1点差に迫られた9回2死、大ピンチの場面を0に抑えた。試合後の会見で、完全アウェイの中でも平常心を貫けた意外な理由を語ると、ファンの間で話題を呼んでいる。4-1とリードで迎えた9回だったが、トライネンが3連打を浴び、1点差とされて降板。続くベシ