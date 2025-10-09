「練習試合、ＤｅＮＡ４−９日本通運」（８日、横浜スタジアム）８月に左手親指付け根の手術を受け、２軍調整を続けてきたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が８日、約２カ月ぶりに１軍合流。日本通運との練習試合（横浜）に「５番・一塁」でスタメン出場し、３打数１安打１四球。１１日からのＣＳファーストＳに向け、順調な回復をアピールした。初回だった。ドラフト候補右腕・冨士の初球に反応すると、痛烈な投手強襲の内野