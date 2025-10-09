俳優の吉岡里帆（３２）が８日、都内で行われた、ＴＡＳＡＫＩの初フレグランスコレクション「ＴＡＳＡＫＩＨＡＵＴＥＰＡＲＦＵＭＥＲＩＥ」のイベントに出席。総額７９０４万円相当の高級ジュエリーを身につけ、ピンクベージュのオフショルダードレスからきれいなデコルテを披露した。「ＨＩＧＨＪＥＷＥＬＬＥＲＹ」と名付けられた香水も使用。普段から香水を愛用しており、「フレグランスが大好きで、あらゆる時間帯