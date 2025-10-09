野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が８日、東京都内で会見を行い、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ドーム）の代表メンバー２８人を発表した。来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を目前に控えた中での国際大会。最終選考の意味合いを打ち出し、選手に猛アピールを求めた。阪神では最終候補にも残っていたリーグ２冠の佐藤輝や、投手では