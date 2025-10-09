エコロアルバはアラクラン（2歳新馬）とWコースで併せ馬。1馬身ほど前に置いた僚馬をスムーズに追いかけ、馬なりで外から1馬身先着した。無理なく切れてラスト1F11秒3。田村師は「やれば凄く時計が出ちゃうから今日はこのくらいで。まだまだ伸びしろを残している状態で、あの（新馬戦V）パフォーマンスを出してくれるのはうれしい。折り合いは問題ないし、マイルも大丈夫」と力強かった。