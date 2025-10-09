ＤｅＮＡとのＣＳファーストＳ初戦（１１日、横浜）で先発する巨人・山崎伊織投手が８日、ジャイアンツ球場で調整を行った。３位から日本一の下克上を目指す短期決戦。昨年はリーグ優勝したものの、３位・ＤｅＮＡを相手にＣＳファイナルＳで敗退した。「今年はジャイアンツが勢いをつけて上がれるように、先陣を切っていきたいと思います」と必勝を誓った。