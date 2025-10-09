ゾロアストロは美浦Wコースで併せ馬を消化した。道中はグロッシェン（4歳3勝クラス）を3馬身追走し、直線で内に入ると鋭く加速。余力十分な手応えで併入に持ち込んだ。馬なりで5F68秒2〜1F11秒6。宮田師は「予定通りに来ています。フットワークが大きくなってもハミの受け方が良く、スムーズに加速できた」と納得の表情を浮かべた。前走の新潟未勝利戦は、後の札幌2歳Sで2着に入ったジーネキングに2馬身半差をつける快勝劇。「