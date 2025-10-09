ニシノエースサマは三浦を背に芝コースへ。3馬身半先行したコスモレオナルド（4歳1勝クラス）にわずかに遅れたが、馬なりで5F69秒5〜12秒0を計時。気合乗り上々の走りを見せた。鹿戸師は「時計はそんなに速くなかったけど、馬の後ろでうまく折り合って、いい動きだったと思う。以前よりコントロールが利くようになってきた。重賞で相手は強くなるけど、どこまでやれるか楽しみ」と愛馬の成長を実感。スプリンターズSをウインカ