坂路単走で派手なアクションを見せたのはユウファラオだ。序盤から勢い良く駆け上がり、マークした4F51秒3は自己ベストを0秒2更新。見守った森秀師は「時計、動きとも良かった。一戦ごとに良くなっている」と成長を伝える。先行力を生かして2着に好走した前走カンナSから2F延長。「（距離に関しては）決して千二だけという感じはしない」と気合十分だった。