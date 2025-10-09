新潟県の東京電力柏崎刈羽原発＝2021年4月東京電力が、全7基が停止している柏崎刈羽原発（新潟県柏崎市、刈羽村）のうち1〜5号機の一部の廃炉を検討していることが8日、関係者への取材で分かった。原子力規制委員会の審査に合格した6、7号機が再稼働することを前提として、近く表明する方向で調整する。正式に決定すれば同原発では初の廃炉となる。新潟県議会は同原発の再稼働を巡り、16日に経済産業省資源エネルギー庁長官や