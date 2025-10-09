ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が８日、都内でブランドアンバサダーを務める〈＆ｂｅＨＡＩＲ〉新商品・新ＣＭ発表会に、ブランドミューズを務める俳優の川口春奈（３０）とともに登壇した。佐久間はトレードマークのピンク色の髪で登場。こだわりの髪の毛について「ハイトーンをずっとやっていて、たまにお芝居の仕事とかで染めたりする」とし、「逆に黒い髪にアクセントで１色とか、毛先だけ入っているとかそういう