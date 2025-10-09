体験型コンテンツを体感する渡辺頭取（中央）＝８日、相模原市中央区東京きらぼしフィナンシャルグループ傘下のきらぼし銀行（東京都）は９日、ＪＲ相模原駅近くにデジタル拠点「きらぼしＤｉｇｉｔａｌラボＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ」（相模原市中央区）を開設する。同行初のデジタル拠点で「デジタル体験の提供」「ブランド情報の発信」「地域交流の促進」をテーマに、地域住民へさまざまな情報やサービスを提供する。アバター（