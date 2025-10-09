この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、うささ ｜耳がきこえない漫画家｜書籍発売中✨(@usasa21)さんの投稿したエピソードです。誰かのことを思って何か行動をする際は、少しドキドキしますね。うさささんは「病院の受付の方が初めて「お大事に」って手話を使ってくれた」と喜びを投稿。温かなエピソードに、こちらも幸せな気持ちになりました。 勇気を出して使ってくれた手