フリーアナウンサーの滝川クリステルの弟で、モデルの滝川ロランが家族ショットを披露した。９日までにインスタグラムで「２歳おめでとう」と次男の誕生日を祝福。「長男の１週間後というハードスケジュールｗｗ雑になってごめんねアンパンマン楽しかったね」とつづり、妻のモデル・美優（みゆ）と息子たちとの記念写真をアップした。滝川は、２０２１年１月にモデル・美優（みゆ）との結婚を発表。同年９月２９日に第１