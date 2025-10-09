◇フェニックス・リーグ阪神2-1西武（2025年10月8日南郷）▼才木は心配なし（南郷の）マウンドが少し軟らかいので、（腕の）張り方とか、体への負担が少し（普段と）違うので。どこも悪くないですから。あとは本人が任された日に登板すればというところですね。▼他球団の評価はしない自分は今、CSに向かうチームの監督。相手投手の良さっていうのは…。監督という立場を外せば、冨士投手も、最後の投手（成田）も良