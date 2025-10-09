◇フェニックス・リーグ阪神2-1西武（2025年10月8日南郷）阪神・坂本が、プロ初の侍ジャパン入りを果たした。発表会見では、井端監督から「“まつもと”誠志郎」と呼び間違えられる一幕もあったが「野球人としていろんな刺激をもらいながら、個人的にもレベルアップしたい」と意気込んだ。来年3月のWBCへ、11月の日韓戦ではオリックス・若月、巨人・岸田らとの争いが待ち受ける中で「舞台、環境は関係なくやる」と静かな闘