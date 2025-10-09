◇フェニックス・リーグ阪神2-1西武（2025年10月8日南郷）阪神・豊田が「守護神キラー」に名乗りを上げる一発を放った。初回2死から育成左腕・冨士の直球を左中間席へ放り込んだ。初球のチェンジアップがボールになり、次に来る直球を狙い澄ましていた。「今まで結果が出ていなかった。思い切ってやるしかないと思って、ファーストストライクからどんどん振っていこうと打席に入って、ああいう結果になって良かった」