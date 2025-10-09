阪神・佐藤輝はSGL尼崎での残留練習で、視察に訪れた糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA）と再会した。一塁ベンチで談笑し「もちろん（会いました）。（若手に）アドバイスしに来たんじゃないですか？」と笑顔を見せた。糸井SAは主力野手との会話もそこそこに伸び盛りの若虎に目を光らせ「実りの秋とも言うし、一番伸びる時期」と語り、一人でも多くの1軍枠入りを願っていた。