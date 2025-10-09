◇フェニックス・リーグ阪神2-1西武（2025年10月8日南郷）万全仕上げだ。阪神・才木浩人投手（26）が8日、みやざきフェニックス・リーグの西武戦に先発。6回を無安打無失点、5奪三振と、完璧な内容を披露した。15日から始まるクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）では第2戦の先発が見込まれる右腕。課題だったフォークも随所で決まり、本番に向けたリハーサルを最高の形で終えた。打者を圧倒する投球。