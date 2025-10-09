阪神の強力ブルペンから侍ジャパンに招集された及川が、SGL尼崎で喜びを口にした。「光栄です。1年間頑張ってきて良かった」と語り、湯浅が出場した23年のWBCに続く世界一への挑戦に意欲を見せた。「強化試合だけど、日本を背負っているし、（今回採用される）ピッチクロックとか、ボールの違いとかの問題にも早めに準備して、しっかり対応していきたい」今季は左のセットアッパーとしてリーグ優勝に貢献した。NPB新記録の18