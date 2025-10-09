俳優の阿部寛（６１）が８日、都内で行われた主演映画「俺ではない炎上」の大炎上御礼イベントに、共演の藤原大祐（２２）、夏川結衣（５７）と登場した。今作で７回目のコンビで、夫婦役は４回目という阿部＆夏川。阿部が「一番信頼している女優さん」と語れば、夏川も「絶大なる信頼をしています」と呼応。２人のやりとりに藤原は「すてきな関係性。僕は７回も共演する方はいらっしゃらないので、そういう関係の人ができれば