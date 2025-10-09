学校や保育園、幼稚園などで行われる運動会。子どもたちが懸命に走り、笑い、時に悔し涙を流す運動会は、ママにとってもさまざまな気づきを与えてくれる行事なのではないでしょうか。子どもの成長を見守る機会でもありますが、子ども間でのトラブル、また義父母とのトラブルが起こる可能性もあります。今回は、運動会を通して見えた3人のママのエピソードをご紹介します。エピソード1：小6最後の運動会で……「負けは友だちのせい