「フェニックス・リーグ、西武１−２阪神」（８日、南郷スタジアム）阪神の才木浩人投手が６回?ノーノー?を披露した。先発予定のＣＳファイナルＳ第２戦へ順調な仕上がり。打線では、豊田寛外野手が初回に先制本塁打を放つなどＣＳ出場をアピールした。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−才木は久しぶりの実戦でしっかりしたステップを踏めた。「そうですね。間が空いていたので、コンディション作り