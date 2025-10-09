「フェニックス・リーグ、西武１−２阪神」（８日、南郷スタジアム）自身初のポストシーズン出場へ希望の一発だ。阪神・豊田寛外野手が先制ソロを放って、今年のフェニックス・リーグでの“虎１号”をマーク。「今まで結果が出てなかったので、思い切ってやるしかないと思って。ファーストストライクからどんどんと思って打席に入って、ああいう結果になって良かったです」。１週間後に迫ったＣＳファイナルのメンバー入りへ、