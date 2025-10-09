牝馬3冠最終戦「第30回秋華賞」の1週前追いが栗東トレセンで行われた。今週は火曜が全休日だったため、この日はパラディレーヌ（千田）のみが速い時計をマーク。スピード感ある走りで坂路を駆け上がり、馬なりのまま4F53秒4〜1F12秒1で刻んだ。森田助手は「馬体重が増えて順調だし、動きは良かった。以前は坂路でモタれるところもあったけど、今は真っすぐ走れるようになっている」とパワーアップを伝えた。前哨戦のローズSは