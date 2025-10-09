13日の南部杯（盛岡）に出走するシャマル（牡7＝松下）の鞍上がホッカイドウ競馬の石川倭（30）に決まったことが8日、分かった。主戦の川須が5日の京都12Rで落馬し、頭部および左肩を負傷。松下師は「川須騎手が騎乗できないのは残念です。明日（9日）、追い切りを行う予定です」と語った。新コンビでかしわ記念、さきたま杯に続くJpn13連勝を狙う。