◇侍ジャパン強化試合メンバー発表楽天・西口が最多安打の村林、シーズン途中から抑えを任された藤平とともに代表入りした。プロ9年目で初選出となり「とても光栄に思います。全力で腕を振って、チームの勝利に貢献できるように精いっぱい頑張ります」と喜んだ。23年9月に右肘側副じん帯再建術（トミー・ジョン手術）。今春に育成から支配下に復帰し、52試合で3勝1敗1セーブ31ホールド、防御率1.07、力強い直球を武器に50