◇侍ジャパン強化試合メンバー発表侍ジャパンの井端監督が巨人・岡本に主軸として期待を寄せた。昨秋のプレミア12を腰痛で辞退し、23年WBC以来の選出。「前回（WBC）の優勝メンバー。若い選手を引っ張ってほしい」と語った。今オフに大リーグ移籍を目指すヤクルト・村上や本塁打と打点の2冠に輝いた阪神・佐藤輝は選出されず、会見に同席したNPB・中村勝彦事務局長は「シーズン終了直後、CS、日本シリーズと続く中でコンデ