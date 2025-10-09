「フェニックス・リーグ、西武１−２阪神」（８日、南郷スタジアム）万全を強調する圧巻の投球だ。阪神の才木浩人投手（２６）が８日、みやざきフェニックス・リーグの西武戦（南郷）で６回“ノーノー”を披露した。先発して負傷で緊急降板した９月２２日・ヤクルト戦（神宮）以来の登板で、フォークにも手応えをつかみ、不安を一掃する“満点快投”となった。先発予定のＣＳファイナルＳ第２戦へ、順調な仕上がりを見せた。