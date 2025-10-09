10月7日午後、新潟県刈羽村の村道上を無免許で軽自動車を運転したとして、69歳の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反（無免許運転）で現行犯逮捕されたのは柏崎市に住む無職の男（69）です。男は10月7日午後1時半すぎ、刈羽村刈羽の村道上を無免許で軽自動車を運転しました。警察が一時停止の交通取り締まりを行っていたところ、一時停止をしなかった男の車を発見。声をかけて免許証の提示を求めたところ、男が無免許であ