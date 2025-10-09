◇侍ジャパン強化試合メンバー発表セ・パのセーブ王に輝いた中日・松山、西武・平良を選出。井端監督はWBCで使うMLB公式球への対応力を見極める考えを持ち、今季46セーブの松山について「（クローザー）候補の一人」と明かした。今季セットアッパーを務めた巨人・大勢を含めて守護神を選定する方針。31セーブの平良は「ボールにも慣れてしっかり準備していく」と意気込んだ。