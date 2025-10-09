◇侍ジャパン強化試合メンバー発表中日・金丸が今季の新人では唯一選出された。今回最年少の22歳。井端監督は「ボールだけを見させていただく。ショートイニングなら可能性がある」と救援適性を見極める方針を示した。関大時代の昨年3月の欧州代表との強化試合でもトップチームに初選出し、2回無失点で4奪三振の日の丸デビューを飾っただけに期待が高い。