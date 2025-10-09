ポストシーズンの１０月に活躍する選手の代名詞「ミスター・オクトーバー」になるのは誰か。トラ番記者がイチ推し選手を紹介する企画の第２回は、アメリカでもポストシーズンの経験がある、ニック・ネルソン投手（２９）を取り上げる。◇◇自身初となる日本でのポストシーズンへ、ネルソンは気持ちを高ぶらせている。「甲子園のお客さんがどれだけ熱狂的になるのかが楽しみ。そこで投げられたらいいなと思う」。虎党の